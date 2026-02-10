Wilson Witzel anuncia pré-candidatura ao Governo do Estado RJ

O ex-governador Wilson Witzel anunciou nesta segunda-feira (9) que tem em mente concorrer novamente ao governo do Rio de Janeiro em 2026. De acordo com a informação do Portal360, mesmo sem um partido definido Witzel deve anunciar sua filiação no dia 4 de abril.

Em 2020, o ex-governador foi afastado provisoriamente durante seu 2° ano de mandato, por suspeitas de envolvimento em esquema de desvio de recursos na área da saúde durante a pandemia do Covid-19. Em abril de 2021, ele foi cassado e teve seus direitos políticos suspensos por 5 anos.

Em vídeo divulgado em seu perfil oficial no Instagram, Witzel diz que enfrentou "o maior processo de linchamento público da história" e ainda afirmou ter vivido na prática "os limites e as distorções do sistema político e administrativo" e que agora "retorna com a serenidade de quem compreende que transformações duradouras exigem diálogo institucional e planejamento".

Por fim, diz que pagou um "preço político muito alto" pelos acontecimentos que levaram ao seu afastamento, indicando que ainda existem questões a serem esclarecidas definitivamente.