Cláudio Castro será ouvido nesta quarta-feira (11) na CPI do Crime Organizado no Senado

O depoimento do governador é considerado fundamental para ampliar o debate sobre o tema - Foto: Divulgação/Joédson Alves/Agência Brasil

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), após faltar às duas últimas convocações, será ouvido nesta quarta-feira (11) às 9h, na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Crime Organizado no Senado. Além do governador, a comissão também ouvirá o secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Cesar dos Santos.

Ao longo dos trabalhos, a comissão já ouviu autoridades federais, representantes das forças de segurança e gestores estaduais. Os depoimentos servem de base para a elaboração do relatório final, que pode resultar em propostas legislativas, recomendações a órgãos públicos e encaminhamentos a órgãos de controle e investigação.

O depoimento do governador, é considerado fundamental para ampliar o debate sobre o tema. Os senadores pretendem obter informações sobre estratégias adotadas pelo estado, integração entre forças policiais, ações de inteligência e dificuldades no enfrentamento ao crime organizado, principalmente a partir da experiência do Rio de Janeiro.