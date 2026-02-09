Cláudio Castro será ouvido nesta quarta-feira (11) na CPI do Crime Organizado no Senado
Os depoimentos servem de base para a elaboração do relatório final
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), após faltar às duas últimas convocações, será ouvido nesta quarta-feira (11) às 9h, na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Crime Organizado no Senado. Além do governador, a comissão também ouvirá o secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Cesar dos Santos.
Ao longo dos trabalhos, a comissão já ouviu autoridades federais, representantes das forças de segurança e gestores estaduais. Os depoimentos servem de base para a elaboração do relatório final, que pode resultar em propostas legislativas, recomendações a órgãos públicos e encaminhamentos a órgãos de controle e investigação.
Leia também
Morre Jorge Babu, ex-político criador do feriado de São Jorge no estado e município do Rio
Afastado pelo STF, Bacellar estende licença do mandato na Alerj
O depoimento do governador, é considerado fundamental para ampliar o debate sobre o tema. Os senadores pretendem obter informações sobre estratégias adotadas pelo estado, integração entre forças policiais, ações de inteligência e dificuldades no enfrentamento ao crime organizado, principalmente a partir da experiência do Rio de Janeiro.