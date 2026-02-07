Vídeo ofensivo publicado por Trump com ataques aos Obama é apagado após críticas

u sob condição de anonimato, afirmou que a publicação foi resultado de um erro interno. “Um funcionário da Casa Branca cometeu um equívoco ao fazer a postagem, que já foi removida” - Foto: Divulgação

Um vídeo de teor racista publicado na noite de quinta-feira (5) em uma rede social ligada ao presidente Donald Trump foi retirado do ar após gerar forte repercussão negativa dentro e fora dos Estados Unidos. A gravação mostrava o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama com seus rostos inseridos digitalmente em corpos de macacos, o que provocou indignação inclusive entre integrantes do Partido Republicano.

Segundo a agência Reuters, uma autoridade do governo norte-americano, que falou sob condição de anonimato, afirmou que a publicação foi resultado de um erro interno. “Um funcionário da Casa Branca cometeu um equívoco ao fazer a postagem, que já foi removida”, disse a fonte.

O conteúdo deixou de aparecer no perfil de Trump na Truth Social, plataforma associada ao presidente. No vídeo, além da representação ofensiva do casal Obama, também eram reiteradas, sem apresentação de provas, alegações de fraude nas eleições presidenciais de 2020, vencidas por Joe Biden.

A porta-voz da presidência, Karoline Leavitt, tentou minimizar o episódio ao declarar que o material seria apenas “um meme da internet”, comparando Trump ao “Rei da Selva” e políticos democratas a personagens do filme O Rei Leão.

Mesmo assim, a publicação foi duramente criticada. O senador republicano Tim Scott se manifestou publicamente, afirmando esperar que o vídeo fosse falso. “Se for real, é a coisa mais racista que já vi sair desta Casa Branca. O presidente deveria apagá-lo”, escreveu.

Apesar da retirada do conteúdo, até o momento não houve pedido formal de desculpas por parte de Trump ou do governo. O ex-presidente Barack Obama e sua família também não se pronunciaram sobre o caso.