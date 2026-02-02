Ano Legislativo de 2026 começa com sessão solene e prioridade para o Programa Gás do Povo

A sessão solene da abertura oficial do Ano Legislativo de 2026 será realizada pelo Congresso Nacional, na tarde desta segunda-feira (2). O evento está previsto para acontecer às 15h, no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados, e marca o começo da quarta e última sessão legislativa da 57ª Legislatura, que se iniciou em 2023.

Os deputados e senadores participarão da cerimônia de volta às atividades do Parlamento depois das férias.

Na manhã desta segunda-feira, foi sediada pela Câmara dos Deputados a Missa de Abertura dos Trabalhos Legislativos, que ocorreu no Auditório Nereu Ramos. A cerimônia teve a presença de Hugo Motta, presidente da Câmara, e foi celebrada por Dom Vicente Tavares, junto com os padres Rafael Souza e Agenor Vieira. O evento foi organizado pela Frente Parlamentar Católica, comandada pelo deputado Luiz Gastão (PSD-CE).

Pouco antes da sessão solene, Motta disse à imprensa que a medida provisória que institui o Programa Gás do Povo poderá ser uma das primeiras pautas analisadas pelos parlamentares no começo dos trabalhos. Ainda de acordo com o presidente da Casa, o projeto é visto como prioridade e pode ser alvo de votação ainda nesta segunda-feira, ficando a cargo apenas de como se dará as articulações.

Além disso, Motta confirmou que haverá uma reunião de líderes na próxima terça-feira (3). A conversa deve apontar quais serão os próximos passos das pautas no Congresso, voltadas para assuntos econômicos e institucionais, levando em conta indicados como fundamentais para o governo e a base parlamentar no início do ano.