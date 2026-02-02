Caetano Veloso é surpreendido ao saber que ganhou o Grammy junto com a irmã Maria Bethânia

O cantor estava assistindo desenho animado ao lado do neto quando soube da conquista - Foto: Reprodução - Vídeo

O cantor estava assistindo desenho animado ao lado do neto quando soube da conquista - Foto: Reprodução - Vídeo

O cantor Caetano Veloso foi surpreendido ao saber que, ao lado da irmã Maria Bethânia, ganhou o Grammy na categoria Melhor Álbum de Música Global, pela obra “Caetano e Bethânia – Ao Vivo”.

Caetano estava em um momento de lazer, assistindo a um desenho com o neto Benjamin, filho de Tom Veloso, quando a esposa, Paula Lavigne, falou que ele e a irmã haviam ganhado o prêmio. Sem pensar duas vezes, o cantor dividiu a notícia com Maria Bethânia em uma videochamada.

"Oi, Betha. Ganhamos o Grammy", falou Caetano. “Mentira”, respondeu Bethânia. "É verdade. Eu soube agora, estava aqui com Benjamin, vendo desenho com ele, e eles vieram lá de dentro gritando", explicou o artista. Já teve? Nem sabia que horas era... Gente, parabéns pra nós. Que alegria, Cae", vibrou a cantora.

Na legenda do vídeo da conversa entre irmãos, Caetano escreveu: "Que alegria em vencermos o 'Grammy' de 'Melhor Álbum Internacional' juntos! Em especial, gostaríamos de agradecer aos músicos que ao nosso lado, fizeram esse disco acontecer... O nosso muito obrigado a todos que ouviram o disco, foram aos shows e compartilharam desta história conosco!".

Muitos famosos felicitaram a conquista dos artistas, nos comentários da publicação. “Viva. Que amores”, escreveu Sarah Oliveira. “Demais”, comentou Angélica. “Viva” disse Carlinhos Brown. “Parabéns, vocês são incríveis”, afirmou Daniela Mercury.