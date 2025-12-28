Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,5346 | Euro R$ 6,5175
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Bolsonaro passa por cirurgia após crise de soluço

Ex-presidente deve fazer outro procedimento na segunda-feira

relogio min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 28 de dezembro de 2025 - 08:50
A cirurgia busca aliviar os sintomas de soluço permanente do ex-presidente
A cirurgia busca aliviar os sintomas de soluço permanente do ex-presidente -

Os médicos particulares de Jair Bolsonaro informaram que o ex-presidente passou por uma nova cirurgia neste sábado (27) após apresentar forte crise de soluço. Segundo os médicos, Bolsonaro já está no quarto e se recupera do procedimento.

Bolsonaro passou por um procedimento de bloqueio do lado direito do nervo frênico, responsável pelo controle do diafragma. A cirurgia busca aliviar os sintomas de soluço permanente do ex-presidente.

Leia também:

Câncer de pele: como identificar manchas suspeitas?

Saiba quais são os signos compatíveis para engatar um relacionamento em 2026

Segundo o médico Mateus Saldanha, o ex-presidente será acompanhado diariamente para verificar se o procedimento foi bem-sucedido para amenizar os soluços.

"Todo o procedimento durou cerca de uma hora. O procedimento foi muito rápido. Não teve corte. Execução bem rápida", afirmou.

Os médicos de Bolsonaro também afirmaram que Bolsonaro deve passar por um novo procedimento na próxima segunda-feira (29), quando será tratado o lado esquerdo do nervo frênico.

Os profissionais também mantiveram a previsão de alta para o dia 31 de dezembro.

Na quinta-feira (25), Bolsonaro realizou outra cirurgia, para tratar uma hérnia inguinal.

O ex-presidente foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a deixar a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação pela trama golpista.

Tags:

Bolsonaro cirurgia crise de soluço ex-presidente

Matérias Relacionadas