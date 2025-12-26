Saiba quais são os signos compatíveis para engatar um relacionamento em 2026

Os trânsitos astrológicos de 2026 indicam um novo ciclo para os relacionamentos - Foto: Divulgação/Freepik

Os trânsitos astrológicos de 2026 indicam um novo ciclo para os relacionamentos, marcado por mais consciência, maturidade emocional e alinhamento de expectativas. O destaque do ano é a combinação entre Saturno e Netuno em Áries, um movimento que reduz ilusões e impulsiona escolhas mais realistas, exigindo clareza sobre desejos, limites e objetivos desde os primeiros contatos.

Esse cenário favorece relações em que acordos são estabelecidos de forma direta e honesta, característica central da hipergamia, mais conhecida como relacionamento sugar. Neste ano, conexões baseadas apenas em idealizações tendem a se desgastar rapidamente, enquanto parcerias sustentadas por responsabilidade emocional, reciprocidade e propósito ganham força.

De acordo com Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo e relacionamentos do MeuPatrocínio a paquera e a sedução podem ser momentos muito estimulantes e prazerosos se ambos forem pessoas emocionalmente responsáveis e que queiram o melhor para o outro. “Um ponto fundamental no momento em que se está conhecendo alguém são os acordos claros; o quanto antes todos forem transparentes quanto ao que buscam em um relacionamento, melhor”, recomenda.

Outro trânsito importante é Urano em Gêmeos, que amplia a necessidade de diálogo, liberdade individual e afinidade intelectual. O ano pede conversas abertas, trocas constantes e flexibilidade nas dinâmicas afetivas. Relações que estimulam crescimento pessoal e profissional, sem limitar a autonomia de nenhuma das partes, estarão especialmente favorecidas.

Além disso, a passagem de Júpiter por Câncer no primeiro semestre também fortalece vínculos emocionais, sensação de segurança e cuidado, enquanto sua entrada em Leão, na segunda metade do ano, intensifica a busca por paixão, reconhecimento e experiências mais marcantes a dois. Regido por Marte, 2026 também estimula iniciativa e desejo, favorecendo novos encontros e decisões mais rápidas no campo amoroso.

Confira 5 pares de signos compatíveis para engatar um relacionamento em 2026

Áries e Leão

Juntos são uma combinação de fogo que garante paixão, entusiasmo e aventuras. Ambos gostam de conquista e emoção, criando uma relação vibrante e cheia de energia.

Touro e Câncer

Uma conexão baseada na estabilidade emocional e no cuidado mútuo. Esses signos buscam um relacionamento sólido, com afeto e proteção.

Gêmeos e Libra

Criam uma parceria inteligente, cheia de diálogo, diversão e troca de ideias. Essa combinação favorece a comunicação e o entendimento emocional.

Virgem e Capricórnio

Os dois signos valorizam a responsabilidade, o trabalho e o crescimento. Juntos, criam uma relação de respeito, apoio e metas comuns.

Sagitário e Aquário

União de signos aventureiros e visionários. É ideal para quem busca liberdade, novidades e uma conexão intelectual estimulante.