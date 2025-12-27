Silvinei Vasques chega a Brasília após tentativa de fuga para o Paraguai

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), chegou a Brasília nesta sexta-feira (26) após ser detido no Paraguai ao tentar deixar o país de forma irregular. Segundo informações oficiais, ele será encaminhado à sede da Polícia Federal para a realização de exames de corpo de delito e, em seguida, levado ao Complexo Penitenciário da Papuda, onde ficará preso.

Vasques foi detido na madrugada desta sexta no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, quando tentava embarcar para El Salvador. A prisão ocorreu após a violação da tornozeleira eletrônica que ele utilizava em Santa Catarina e pela saída do Brasil sem autorização judicial, o que acionou alertas nas fronteiras.

Durante a abordagem, as autoridades paraguaias constataram que o ex-chefe da PRF portava um passaporte paraguaio que não correspondia à sua identidade. Ele permaneceu sob custódia no Paraguai até a conclusão dos trâmites de expulsão e a entrega às autoridades brasileiras, com apoio da adidância do Brasil no país.

Condenado por improbidade administrativa e por participação na articulação golpista após as eleições de 2022, Silvinei Vasques recebeu pena de 24 anos e 6 meses de prisão. As investigações apontam que ele integrava o chamado “núcleo 2” da trama, responsável por ações para dificultar o deslocamento de eleitores, especialmente no Nordeste, no segundo turno do pleito.

Preso inicialmente em 2023, Vasques havia sido solto posteriormente mediante medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. No último dia 16, após o Supremo Tribunal Federal confirmar sua condenação, ele pediu exoneração do cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José, na Grande Florianópolis. Além da pena de prisão, teve os direitos políticos suspensos, tornou-se inelegível e foi condenado ao pagamento de indenização coletiva de R$ 30 milhões.