Apartamento de mãe de Fabiana Justus é assaltado no Rio de Janeiro

O apartamento no Rio de Janeiro, da socialite Sacha Chryzman, foi assaltado e os criminosos reviraram o imóvel em busca de itens de valor. A socialite e mãe de Fabiana Justus informou o acontecido na noite desta sexta-feira (26).

“Pessoal, eu voltei para o Rio, não apareci mais por aqui, parece que eu fui abduzida, né? Eu e o Maurício voltamos com uma triste novidade. Entraram ladrões aqui no prédio e um dos apartamentos ‘sorteados’ foi o nosso”, disse Sacha em uma postagem no stories do Instagram.

“Cheguei [de viagem] diante de um furacão, porque isso aqui estava tudo revirado. As gavetas, os armários, todas as roupas no chão, tudo o que estava nas gavetas foi parar no chão. No escritório do apartamento, eles reviraram tudo. Meu apartamento estava de ponta-cabeça”, explicou.

Segundo a socialite, ela e o marido já tinham ciência do assalto antes de chegarem no apartamento.

“A gente chegou ao Rio já com essa notícia. O síndico nos avisou, e eu não podia mexer em nada. O mais importante de tudo é que estamos com saúde. Eu tenho saúde, minha filha [Fabiana Justus] está com saúde, minha mãe está com saúde, minha família, meu marido, meus filhos, meus netos. E é isso que eu vejo depois do que eu passei em 2024 com a minha filha, que, graças a Deus, está ótima. A gente muda muitos valores”, contou.

Apesar da perda material, ela disse tentar ver essa triste situação de uma forma positiva.

“Eu procuro sempre ver o lado bom de tudo. Então, quando eu cheguei e me deparei com os meus passaportes, que estavam aqui e não foram levados, para mim já foi uma recompensa diante desse pesadelo todo, sabe? Eu estou com uma viagem agendada em janeiro com meus filhos, meus netos e meu marido, as pessoas que eu mais amo no mundo, e os passaportes com os vistos americanos estavam aqui. Eles não levaram. Imagina tirar um visto americano agora, um passaporte novo nessa época entre Natal e Ano Novo? Seria impossível. E, graças a Deus, eles estavam aqui.”, encerrou.