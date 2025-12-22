Câmara cancela passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem

A Câmara de Deputados cancelou os passaportes diplomáticos dos ex-deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), após a cassação de seus mandatos ter sido formalizada pela Mesa Diretora.

Também foram suspensos os passaportes diplomáticos das esposas e dos filhos dos ex-parlamentares, já que a concessão do documento a familiares está vinculada à existência de mandato em exercício.

Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil em fevereiro e foi para os Estados Unidos, onde passou a atuar politicamente com articulações para prejudicar autoridades brasileiras envolvidas na investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados.

A Mesa Diretora da Câmara se baseou no Regimento Interno da Câmara após o deputado ultrapassar o limite de faltas às sessões plenárias. Eduardo Bolsonaro também responde a um processo no Supremo Tribunal Federal, acusado de coação no curso do processo judicial.

Já Alexandre Ramagem foi condenado pelo STF a 16 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado. A decisão judicial incluiu, entre as penas, a perda do mandato parlamentar.

Ramagem está nos Estados Unidos desde setembro e é considerado foragido da Justiça brasileira.