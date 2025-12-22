Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim de relacionamento

Um dos casais mais amados pelos brasileiros, a atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira, anunciaram o fim do relacionamento de quase 5 anos, nesta segunda-feira (22), pelas redes sociais.

Em uma postagem conjunta dos famosos, o anúncio do fim do relacionamento chegou ao público. "Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade", publicaram.

No texto, eles ainda afirmam que sentem gratidão pelo que viveram juntos, mas que seguirão caminhos diferentes. "Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo", encerram o pronunciamento.



Começo do relacionamento

O casal estava junto desde 2021, após o cantor Mumuzinho ter sido o cupido para o relacionamento engrenar.

"A gente já tinha se cruzado na Rede Globo. Cruzei umas duas, três vezes por aqui, mas no dia que aconteceu mesmo, recebi uma ligação do Mumuzinho e a Mari, que é empresária dela, que tinha que apresentar uma pessoa. E quando ele falou quem era, disse: 'não é possível, será que é verdade isso?'. A gente foi se falando até se encontrar. A coisa foi evoluindo. Fiz uma massa com camarão, tomamos vinho.", disse Diogo.