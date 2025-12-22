Havaianas sofre boicote por parte do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro

A marca Havaianas está sofrendo um boicote do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), após o lançamento da campanha de fim de ano, que vem sendo criticada por apoiadores da direita. Em um vídeo publicado nas redes sociais, neste domingo (21), o político surge atirando um par de chinelos da Havaianas e alega que a publicidade tem uma mensagem política.

Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos, teve o mandato cassado pela Câmara dos Deputados em decorrência de faltas.

Leia também:

Guarda Ambiental apreende caranguejos comercializados irregularmente na Praia de Itaipu

Orquestra Municipal faz show especial de final de ano nesta segunda-feira (22)



O boicote do ex-deputado acontece durante a repercussão de uma propaganda publicitária protagonizada pela atriz Fernanda Torres, onde ela diz que não deseja que as pessoas “comecem o ano com pé direito”. Na propaganda, ela ainda fala que é melhor que as pessoas entrem em 2026 “com os dois pés”, dando a entender que seja adotada uma postura mais ativa e menos relacionada à sorte.

Em relação a propaganda, Eduardo fala que pensava que a marca Havaianas era um símbolo brasileiro, e que até mesmo estrangeiros a utilizavam.

"Só que eu me enganei, eles escolheram para ser a garota propaganda da sandália uma pessoa declaradamente de esquerda. Uma pessoa que não está nem aí, ou melhor, defende a prisão da Débora do batom da Adalgilza, da Iraci Nagoshi e ainda fala para você não começar o ano com o pé direito", disse.

Depois das críticas, o ex-deputado atira “o pé direito e o esquerdo” no lixo. Na gravação ele diz que o departamento de marketing da Havaianas buscou conselhos com uma produtora de cervejas, que alega que se “deslocou da realidade” nos EUA e sofreu um prejuízo bilionário.