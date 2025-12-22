Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Orquestra Municipal faz show especial de final de ano nesta segunda-feira (22)

Celebração no Teatro Municipal George Savalla Gomes é gratuita e com classificação livre

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de dezembro de 2025 - 11:25
Nesta segunda-feira (22), às 18h30, o Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber um show especial de final de ano com a Orquestra Municipal de São Gonçalo e participação do coral de crianças do município. A noite promete emocionar o público com um espetáculo gratuito para todas as idades.

Sob a regência do maestro Paulo Guarany, a apresentação contará com um repertório temático cuidadosamente preparado para celebrar a data.

O evento é uma excelente oportunidade para prestigiar a música instrumental de qualidade e valorizar os talentos locais. A entrada é gratuita, limitada à lotação do teatro, e a classificação é livre, sendo ideal para toda a família.

Serviço:

Data: 22/12/2025

Horário: 18h30

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Entrada Gratuita

