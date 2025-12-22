Orquestra Municipal faz show especial de final de ano nesta segunda-feira (22)
Celebração no Teatro Municipal George Savalla Gomes é gratuita e com classificação livre
Nesta segunda-feira (22), às 18h30, o Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber um show especial de final de ano com a Orquestra Municipal de São Gonçalo e participação do coral de crianças do município. A noite promete emocionar o público com um espetáculo gratuito para todas as idades.
Sob a regência do maestro Paulo Guarany, a apresentação contará com um repertório temático cuidadosamente preparado para celebrar a data.
O evento é uma excelente oportunidade para prestigiar a música instrumental de qualidade e valorizar os talentos locais. A entrada é gratuita, limitada à lotação do teatro, e a classificação é livre, sendo ideal para toda a família.
Serviço:
Data: 22/12/2025
Horário: 18h30
Local: Teatro Municipal de São Gonçalo
Entrada Gratuita