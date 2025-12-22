Guarda Ambiental apreende caranguejos comercializados irregularmente na Praia de Itaipu

Agentes da Guarda Ambiental da Prefeitura de Niterói, em apoio a 5º inspetoria, apreenderam cerca de 50 caranguejos que estavam sendo comercializados de forma irregular na Praia de Itaipu, neste domingo (21).

De acordo com as normas municipais vigentes, durante o período de defeso para fêmeas, que segue até o dia 31 de dezembro, é proibida a comercialização dos animais em vias e espaços públicos.

Leia também:

Filho de Viih Tube e Eliezer sofre queimadura de 2º grau; Entenda

Dino suspende trecho de PL que libera emendas do orçamento secreto

Durante a fiscalização, os animais foram encontrados amarrados pelas patas. Os agentes realizaram a limpeza de todos os caranguejos e, em seguida, promoveram a reintegração dos animais ao seu habitat natural, no mangue de Itaipu, contribuindo para a preservação da fauna local.