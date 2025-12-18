Presidente Lula nega acordo e diz que vetará PL da Dosimetria

Presidente Lula afirma que irá vetar PL que reduz pena de envolvidos no 8 de janeiro e beneficia Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução

Presidente Lula afirma que irá vetar PL que reduz pena de envolvidos no 8 de janeiro e beneficia Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reafirmou nessa quinta-feira (18), durante uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, que vetará a PL da Dosimetria, assim que o projeto chegar à sua mesa.

"Com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, na hora que chegar à minha mesa, eu vetarei. Isso não é segredo para ninguém, ao chegar à minha mesa, eu vetarei", afirmou o líder do Partido dos Trabalhadores.

O presidente também disse que não foi informado de nenhum acordo para que o projeto fosse votado no Senado.

"Olha, se houve acordo com o governo, eu não fui informando. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, não tenho dito agora, eu tenho dito que as pessoas que cometeram crimes contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país".

Lula deixou claro que é direito do Congresso fazer a lei, da mesma forma que é seu direito vetar, e que isso faz parte do "jogo" político.

O Senado aprovou na noite deste quarta-feira (17), o Projeto de Lei da Dosimetria, que reduz a pena de pessoas envolvidos no 8 de janeiro e beneficia o ex-presidente, Jair Bolsonaro. O placar foi de 48 votos a favor e 25 contrários.

Jair Bolsonaro (PL), está preso na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília, depois de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão. Com a aprovação do projeto, a pena pode ser reduzida para 20 anos.

Na prática, o tempo em regime fechado pode cair de seis anos e dez meses para dois anos e quatro meses, também segundo as regras chanceladas pelo Senado.