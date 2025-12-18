Roberto Ricão, um dos mais premiados jornalistas esportivos, estará no Fórum da Memória do Jornalismo

Ele recebeu por 3 vezes a Bola de Ouro, título máximo do jornalismo esportivo carioca - Foto: Divulgação

Ele recebeu por 3 vezes a Bola de Ouro, título máximo do jornalismo esportivo carioca - Foto: Divulgação

O jornalista Roberto Ricão com uma história profissional dedicada apo Jornalismo Esportivo é o convidado do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro para falar no Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense, dia 18 de dezembro, às 17 h, no Auditório do Museu de Arte Contemporânea (MAC), Boa Viagem, Niterói.

Carioca, 79 anos, desde 1970 está em Niterói quando veio morar em Charitas. É formado no Curso de Jornalismo pela 2ª turma de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense em 1975; Começou sua carreira em 1969 no Diário de Notícias (Rio) na Editoria de Educação passando a seguir para a Editoria de Esportes. No auge do Jornal do Sports, em 1970, foi para este jornal e participou da equipe que cobriu a Copa do México. Fez cobertura da Copa de 74 na Alemanha.

Passou por vários veículos, O Fluminense, Última Hora, Jornal do Brasil, Agência Sport Press, Folha Dirigida, Manchwte, entre outros.

Lançou o livro “Memória das Academias de Niterói” no Clube Central com a presença de cerca de 600 pessoas

Com vários prêmios e um dos mais destacados jornalistas esportivos do País. Recebeu por 3 vezes a Bola de Ouro, título máximo do jornalismo esportivo carioca; ganhou o prêmio Oscar conferido pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro e o prêmio Saci Pererê dado pelo Flamengo como a melhor cobertura do clube.