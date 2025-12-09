Glauber Braga é retirado a força da cadeira do presidente da Câmara de Deputados

O deputado federal Glauber Braga foi retirado à força da mesa diretora da Câmara de Deputados, nesta terça-feira (9). O parlamentar foi conduzido por policiais legislativos da Câmara para fora do local.

Glauber ocupou a mesa diretora e se recusou a deixar o local após realizar uma declaração. Devido a isso, os policiais legislativos da Câmara começaram a esvaziar o plenário e o sinal da TV Câmara foi cortado.

No mesmo momento que o sinal foi cortado, jornalistas também passaram a ser retirados do local e impedidos de acompanhar a movimentação. A assessoria de Hugo Motta (Republicanos-PB) disse que a retirada foi realizada em razão de um protocolo e não por ordem do presidente da Câmara. Não foi especificado qual protocolo havia sido acionado.

Leia também:

Acusado de ser um dos líderes do tráfico do Morro do Abacatão, em SG, é preso



Prefeito garante ordenamento das praias durante hasteamento da Bandeira Azul no Peró



Nesta mesma terça, Hugo Motta anunciou que os deputados devem analisar uma possível cassação de mandato de Glauber, acusado de agressão a um manifestante na Câmara.

A denúncia que pode levar a cassação de Glauber foi apresentada pelo Partido Novo, em abril de 2024.

Glauber teria protagonizado, dentro das dependências da Câmara, um embate físico com o membro do MBL Gabriel Costenaro e o deputado Kim Kataguiri (União-SP), um dos fundadores do movimento.

Segundo vídeos recolhidos ao longo do processo no Conselho de Ética, o deputado e Costenaro teriam discutido verbalmente e o desentendimento evolui para empurrões e chutes do parlamentar contra o militante, na tentativa de tirá-lo da Casa.

Glauber Braga afirmou que a ação contra Gabriel Costenaro foi uma "reação a provocações sistemáticas" do militante e de outros membros do MBL ao próprio parlamentar e a aliados.

Segundo o deputado, o militante do MBL teria ofendido a honra de sua mãe, que veio a falecer poucas semanas depois do tumulto na Câmara dos Deputados.