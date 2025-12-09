Flávio Bolsonaro reafirma pré-candidatura à Presidência após visitar o pai na prisão

O senador disse aos jornalistas que revelou ao pai um cenário positivo sobre o seu nome e assegurou que a candidatura é “irreversível” - Foto: Reprodução/Andressa Anholete/Agência Senado

O senador disse aos jornalistas que revelou ao pai um cenário positivo sobre o seu nome e assegurou que a candidatura é “irreversível” - Foto: Reprodução/Andressa Anholete/Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL) reafirmou sua pré-candidatura à Presidência da República em 2026, na manhã desta terça-feira (9), após visitar o pai, Jair Bolsonaro (PL) na Superintendência da Polícia Federal (PF), no Distrito Federal (DF), onde o ex-presidente está preso, desde 22 de novembro. O senador disse aos jornalistas que revelou ao pai um cenário positivo sobre o seu nome e assegurou que a candidatura é “irreversível”.

De acordo com Flávio, ele informou ao pai o “impacto” depois do anúncio de seu nome como pré-candidato à Presidência e afirmou que Bolsonaro “ficou muito feliz”. “Deixei com ele a primeira pesquisa que saiu após o anúncio, que foi do Instituto Veritas, que já me bota ali no empate técnico com o atual governo, com o atual ‘desgoverno’ do país”, disse.

Leia também:

Leonardo recebe alta após quadro de gastroenterite

São Gonçalo recebe Caravana da Coca-Cola no dia 10 de dezembro

Ainda segundo o senador, sua pré-candidatura causou um “ânimo generalizado”, pois os apoiadores do bolsonarismo “estava de cabeça baixa, estava angustiada, sem o norte para seguir”, disse ele.

“Agora o presidente Bolsonaro deu esse norte, então falei que essa candidatura é irreversível e as palavras dele: ‘Não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente’. E, a partir de agora, é a gente conversando com as pessoas para ter as pessoas certas do nosso lado, os especialistas em algumas áreas com quem eu já estou conversando”, falou.

Na manhã desta terça-feira (9), o senador Flávio realizou sua primeira visita ao pai depois do anúncio de sua pré-candidatura, na última sexta-feira (5).

O filho primogênito do ex-presidente chegou na Superintendência da Polícia Federal (PF), por volta das 8h50 para a visita autorizada de 30 minutos, tempo estipulado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No último domingo (7), Flávio disse que a única coisa que o faria desistir de concorrer seria se o pai fosse solto e pudesse disputar as eleições.