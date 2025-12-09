São Gonçalo recebe Caravana da Coca-Cola no dia 10 de dezembro

No dia 10 de dezembro, às 18h, o público poderá acompanhar de perto a passagem dos icônicos caminhões iluminados que espalham magia e encantamento por onde passam - Foto: Divulgação

O São Gonçalo Shopping vai se transformar em palco para um dos momentos mais aguardados do calendário natalino: a tradicional Caravana da Coca-Cola. No dia 10 de dezembro, às 18h, o público poderá acompanhar de perto a passagem dos icônicos caminhões iluminados que espalham magia e encantamento por onde passam.

A concentração será no estacionamento do São Gonçalo Shopping, de onde a caravana partirá em direção ao seu trajeto pela cidade. O evento é gratuito e promete emocionar famílias, crianças e fãs da ação natalina que já se tornou um símbolo desta época do ano.

Mais do que um desfile, a Caravana da Coca-Cola é uma experiência repleta de luzes, música e o espírito natalino, reforçando a tradição e aproximando ainda mais o público da atmosfera típica de fim de ano.

O São Gonçalo Shopping convida a todos para viver essa noite especial e celebrar juntos a chegada do Natal.

SERVIÇO - CARAVANA COCA COLA NO SÃOGONÇALO SHOPPING

Data: 10 de dezembro

Horário: 18h

EVENTO GRATUITO