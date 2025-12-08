CCJ aprova projeto que revoga prisão do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, na tarde desta segunda-feira (8), o projeto de resolução que recomenda a soltura do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil). A decisão foi votada na tarde de hoje, no plenário da Alerj. Para que a prisão seja relaxada, eram necessários ao menos 36 votos favoráveis, entre os 69 deputados.

Bacelar teve quarenta e dois votos favoráveis e 21 a favor; Também houve duas abastenções. Mais cedo, quatro deputados votaram a favor da libertação de Bacellar, preso desde quarta-feira passada (3), suspeito de repassar informações sigilosas sobre uma operação da Polícia Federal e orientar o então deputado TH Joias a destruir provas.

