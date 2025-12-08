Ex-nadadora olímpica anuncia chegada do terceiro filho em momento de luto

A ex-nadadora olímpica, Bia Feres, publicou uma foto com o filho recém-nascido, Ricardo, que nasceu neste domingo (7), fruto do casamento com Maurício Netto. O casal já tem dois filhos, Isaac, de 4 anos, e Serena, de 2.

Na postagem, a ex-atleta contou que a gestação foi descoberta de forma surpreendente, pois usava DIU. Além disso, o momento foi de encontro com um momento delicado na sua vida pessoal. "Eu engravidei com DIU, totalmente de surpresa, e descobri a gestação no mesmo dia em que internei minha mãe, já na fase final da luta dela contra um câncer. Oito dias depois, ela partiu", contou. De acordo com Bia, a gestação acabou se transformando em um apoio emocional. "No meio dessa dor imensa, esse bebê ficou."

Leia também:

Irmão de Chitãozinho e Xororó morre aos 55 anos em acidente de carro

Alerj vota nesta segunda se mantém prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar

A ex-nadadora contou que o nascimento de Ricardo simboliza força e esperança no meio do luto. "O Ricardo foi meu lembrete diário de que a vida insiste, mesmo quando o coração parece não aguentar. Ele trouxe força quando eu não tinha nenhuma, trouxe esperança quando tudo doía", afirmou. "Foi e é o meu presente e da minha mãe também. O abraço que ela deixou pra mim antes de ir."

Ainda na publicação, Bia contou como foi o parto, que teve início no final da tarde de sábado (6). Ela ainda disse que queria que o bebê nascesse no mesmo dia dos irmãos. Como boa mãe, eu desejei com toda força que ele viesse no dia 7, como o Isaac e a Serena. Aqui em casa, quem nasce fora do dia 7 não entra no grupo da família", escreveu em tom de brincadeira.

O desejo da mamãe de terceira viagem, foi realizado. "Às 00h09, no dia 7, ele chegou: 3,510 kg, 51 cm e uma calma absurda. O parto foi tão tranquilo que quando ele nasceu eu não fiz nem força. Ele literalmente saiu. Eu levei um susto real", disse. Bia ainda comparou com as experiências dos outros partos. "Os partos do Isaac e da Serena já tinham sido muito tranquilos, mas esse aqui se superou."

Quando viu o filho pela primeira vez, Bia lembrou muito emocionada da mãe. "Quando colocaram ele no meu colo, eu só pensei: 'Obrigada, mãe', por continuar cuidando de mim através dele, por transformar a saudade em força."

Para finalizar o texto de boas vindas para o recém-nascido, ela deixou uma mensagem de acolhimento.

"Ricardinho veio no dia certo, do jeito certo, na hora certa. Veio para curar, completar e iluminar. Bem-vindo ao mundo, meu filho. Você é amor, é luz e é a prova mais bonita de que a vida sempre encontra um jeito de recomeçar."