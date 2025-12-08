Alerj vota nesta segunda se mantém prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar

Para que a prisão do presidente da Alerj seja relaxada, são necessários 36 votos favoráveis - Foto: Reprodução - Thiago Lontra/Alerj

Para que a prisão do presidente da Alerj seja relaxada, são necessários 36 votos favoráveis - Foto: Reprodução - Thiago Lontra/Alerj

A votação que decidirá sobre a revogação ou não da prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), vai acontecer nesta segunda-feira (8).

Por volta das 11h, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), se reunirá para escrever um Projeto de Resolução sobre o caso. Logo em seguida, o texto será votado no plenário, às 15h, com a participação de 69 deputados. Para que a prisão do presidente da Alerj seja relaxada, são necessários 36 votos favoráveis.

A convocação da sessão plenária desta segunda foi enviada aos deputados ainda na sexta-feira (5), pelo presidente em exercício da Alerj, Guilherme Delaroli (PL).

Rodrigo Bacellar foi preso no interior da Superintendência da Polícia Federal (PF), do Rio, durante a Operação Unha e Carne. O parlamentar está sendo acusado de vazar informações sigilosas sobre a Operação Zargun e mandar o deputado TH Joias destruir provas. As acusações são negadas por Bacellar.

Em setembro, o deputado TH Joias foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro, além de negociação de armas e acessórios para a facção criminosa Comando Vermelho.