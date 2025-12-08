Desabamento de sobrado deixa mais de dez feridos na Zona Sul do Rio

O desabamento de um sobrado na esquina das Ruas Bento Lisboa e Tavares Bastos, no Catete, Zona Sul do Rio, na madrugada desta segunda-feira (08), deixou mais de dez pessoas feridas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local e buscam uma vítima, um jovem de cerca de 20 anos, sob os escombros. Por volta das 7h, uma idosa foi resgatada. Três pessoas foram encaminhadas para um hospital.

"Era uma casa que desabou em cima de uma outra. São apartamentos muito pequenos, com muitas colunas. Isso foi um grande facilitador. É o que a gente chama de bolsão de ar", explicou o porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Fábio Contreiras, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Leia também

Presidente da Porto da Pedra desabafa sobre falta de verbas e pressões nos bastidores do Carnaval



Prefeitura de Niterói inaugura iluminação do Natal Estrelado na Praça do Rádio Amador

Ainda segundo o major, os socorristas tiveram que cortar grande quantidade de madeira, concreto e metal para chegar às vítimas. Ao todo, 16 pessoas foram retiradas dos escombros. Os bombeiros contam com drones com câmera térmica, que ajudam a identificar a localização de possíveis vítimas sob as estruturas, e cães farejadores.

O desabamento foi por volta das 4h30. Segundo as primeiras informações, a parte interna do sobrado, que tinha dois andares, ruiu. Cerca de 50 bombeiros atuam no local, entres eles especialistas do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e do Grupamento de Operações com Cães (GBRESC).

O Centro de Operações Rio (COR) informa que, além dos bombeiros, atuam no local equipes da Defesa Civil e da CET-Rio. A Rua Tavares Bastos está interditada na altura da Rua Bento Lisboa.