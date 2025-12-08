Paciente pula de ambulância em movimento dentro de túnel no Rio

O homem pulou do ambulância em movimento no Túnel Zuzu Angel, na Zona Sul do Rio - Foto: Reprodução - Redes Sociais

O homem pulou do ambulância em movimento no Túnel Zuzu Angel, na Zona Sul do Rio - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Um paciente da rede municipal de saúde saltou de uma ambulância em movimento enquanto era transferido, na tarde deste sábado (6), no Túnel Zuzu Angel, na Zona Sul do Rio. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A pasta informou que o paciente, de 47 anos, é usuário de drogas e estava sendo transferido do CER Barra para o CAPS Maria do Socorro, na Rocinha, no momento em que destravou a porta traseira e saltou da ambulância.

Os profissionais que realizavam a transferência conseguiram transferir o paciente que foi levado novamente para à ambulância.

Segundo a secretaria, depois de chegar no CAPS, o homem tomou banho, trocou de roupa sozinho e ficou na unidade por algumas horas. Porém, no mesmo dia, foi embora do local por contra própria.





