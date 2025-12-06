Datafolha 2° turno: Lula está 15 pontos à frente de Flávio Bolsonaro

O instituto ouviu 2.002 eleitores de 16 anos ou mais - Foto: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estaria 15 pontos percentuais atrás de Lula (PT) se o segundo turno das eleições 2026 fosse hoje, segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha neste sábado (6) sobre a disputa presidencial de 2026.

Na pesquisa, o presidente também aparece 5 pontos percentuais a frente do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e 6 pontos percentuais a frente do governador paranaense Ratinho Jr. (PSD-PR).,

O instituto ouviu 2.002 eleitores de 16 anos ou mais, entre terça-feira (2) e quinta-feira (4), com moradores de 113 municípios. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

O levantamento atual foi realizado um dia antes de o senador e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciar publicamente que foi o escolhido por seu pai para ser o candidato do PL à presidência da República em 2026.

O Datafolha também simulou cenários de segundo turno com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA desde fevereiro deste ano. Confira:

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 51% (ante 48% em julho)

Flávio Bolsonaro(PL): 36% (ante 37% em julho)

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula (PT): 47% (ante 45% em julho)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42% (ante 41% em julho)

Lula x Ratinho Jr.

Lula (PT): 47% (ante 45% em julho)

Ratinho Jr. (PSD): 41% (ante 40% em julho)

Lula x Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 52% (ante 49% em julho)

Eduardo Bolsonaro (PL): 35% (ante 37% em julho)

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 50% (ante 48% em julho)

Michelle Bolsonaro (PL): 39% (ante 40% em julho)

O Datafolha ainda mostrou que o presidente Lula é rejeitado por 44% dos eleitores. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por 38% e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por 20%.