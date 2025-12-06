Datafolha 2° turno: Lula está 15 pontos à frente de Flávio Bolsonaro
O senador foi anunciado como candidato escolhido por Jair Bolsonaro para 2026; Enquanto Tarcísio, preferido do Centrão, perde para Lula por 5 pontos
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estaria 15 pontos percentuais atrás de Lula (PT) se o segundo turno das eleições 2026 fosse hoje, segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha neste sábado (6) sobre a disputa presidencial de 2026.
Na pesquisa, o presidente também aparece 5 pontos percentuais a frente do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e 6 pontos percentuais a frente do governador paranaense Ratinho Jr. (PSD-PR).,
O instituto ouviu 2.002 eleitores de 16 anos ou mais, entre terça-feira (2) e quinta-feira (4), com moradores de 113 municípios. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.
O levantamento atual foi realizado um dia antes de o senador e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciar publicamente que foi o escolhido por seu pai para ser o candidato do PL à presidência da República em 2026.
O Datafolha também simulou cenários de segundo turno com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA desde fevereiro deste ano. Confira:
Lula x Flávio Bolsonaro
Lula (PT): 51% (ante 48% em julho)
Flávio Bolsonaro(PL): 36% (ante 37% em julho)
Lula x Tarcísio de Freitas
Lula (PT): 47% (ante 45% em julho)
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42% (ante 41% em julho)
Lula x Ratinho Jr.
Lula (PT): 47% (ante 45% em julho)
Ratinho Jr. (PSD): 41% (ante 40% em julho)
Lula x Eduardo Bolsonaro
Lula (PT): 52% (ante 49% em julho)
Eduardo Bolsonaro (PL): 35% (ante 37% em julho)
Lula x Michelle Bolsonaro
Lula (PT): 50% (ante 48% em julho)
Michelle Bolsonaro (PL): 39% (ante 40% em julho)
O Datafolha ainda mostrou que o presidente Lula é rejeitado por 44% dos eleitores. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por 38% e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por 20%.