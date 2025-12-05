Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Bolsonaro diz que Flávio será seu candidato a Presidência da República

Ex-presidente afirmou pela primeira vez que deseja que seu filho, Flávio Bolsonaro, na disputa pela presidência do país

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de dezembro de 2025 - 16:51
Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) será seu candidato à Presidência da República para as eleições de 2026. Essa é a primeira vez que o ex-presidente expressa tal intenção. A escolha foi comunicada a interlocutores próximos neste semana. 

Bolsonaro avalia que o primogênito ganhará força para a disputa a partir do momento que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo Brasil. Na avaliação, Flávio conseguiria unir os partidos e tem um relevante palanque com governadores aliados como Tarcísio Freitas (Republicanos), em São Paulo, e Cláudio Castro (PL), no Rio. 

Devido a isso, é provável que o senador comece a fazer mais viagens pelo Brasil e assuma o protagonismo no embate contra o presidente Lula. 

Nesse cenário, o mais provável é que Michelle Bolsonaro concorra ao Senado pelo Distrito Federal e que algum partido indique um vice para a chapa de Flávio. 

