Bolsonaro diz que Flávio será seu candidato a Presidência da República

Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) será seu candidato à Presidência da República para as eleições de 2026. Essa é a primeira vez que o ex-presidente expressa tal intenção. A escolha foi comunicada a interlocutores próximos neste semana.

Bolsonaro avalia que o primogênito ganhará força para a disputa a partir do momento que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo Brasil. Na avaliação, Flávio conseguiria unir os partidos e tem um relevante palanque com governadores aliados como Tarcísio Freitas (Republicanos), em São Paulo, e Cláudio Castro (PL), no Rio.

Devido a isso, é provável que o senador comece a fazer mais viagens pelo Brasil e assuma o protagonismo no embate contra o presidente Lula.

Leia Também:

Casa do ator Mário Gomes é assaltada e família feita refém



Polícia prende quarta envolvida no assassinato de casal em Itaboraí



Nesse cenário, o mais provável é que Michelle Bolsonaro concorra ao Senado pelo Distrito Federal e que algum partido indique um vice para a chapa de Flávio.