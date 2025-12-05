Casa do ator Mário Gomes é assaltada e família feita refém

Mário está morando no terceiro andar da casa que é um triplex - Foto: Reprodução / Instagram

Mário está morando no terceiro andar da casa que é um triplex - Foto: Reprodução / Instagram

O ator Mário Gomes, de 72 anos, contou que sua casa foi invadida e que sua família foi feita refém por criminosos armados, na madrugada desta sexta-feira (5). O imóvel é um triplex que fica na Estrada Sorimã, na Barrinha, Zona Oeste.

“Acabaram de assaltar a minha casa e fizeram toda a minha família de refém!”, escreveu Mário nas redes sociais.

Leia também:

Coordenadora pedagógica é presa por suspeita de agredir e torturar crianças em creche no Rio

Mulher é presa na Rodoviária Novo Rio por transportar drogas escondidas em bagagem

A notícia também foi confirmada pelo filho do ator, João Palma, de 19 anos. “Invadiram a casa dos meus pais e levaram tudo”, contou o jovem.

A residência de Mário é antiga e alocou uma das confecções que o ator teve. A família passou a morar na residência em setembro do ano passado, depois de serem despejados da mansão no Joá, por onde moraram por cerca de 22 anos.

No imóvel também residem as duas filhas do primeiro casamento do ator com Marcia Mendes. Mário está morando no terceiro andar, pois o térreo é alugado para uma produtora de vídeos e fotografia.