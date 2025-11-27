Partido dos Trabalhadores (PT) nega candidatura de Oruam para eleições de 2026

O Partido dos Trabalhadores (PT) se pronunciou negando os rumores que o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, de 25 anos, também conhecido como Oruam, teria intenções de se candidatar pelo partido nas eleições de 2026. O comunicado, publicado nesta quarta-feira (26), alega que as executivas municipal e estadual não registraram “qualquer contato institucional” sobre o tema.

"O Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro informa que desconhece totalmente a informação veiculada sobre visita ou qualquer tratativa envolvendo o artista Oruam para eventual candidatura em 2026. Não houve reunião, diálogo formal ou qualquer contato institucional sobre esse tema", informou a nota.

Leia também:

Adaptação de Dostoiévski, 'Nastácia' chega aos palcos de Niterói no dia 05/12

Polícia Civil RJ participa de operação nacional contra pirataria digital

Ainda segundo o partido, o seu processo de candidaturas é “democrático, transparente e conduzido de forma coletiva", cumprindo “rigorosamente as normas internas do partido”. "Qualquer informação oficial sobre esses processos será comunicada exclusivamente pelos canais institucionais do PT."

Oruam envolvido em polêmicas

Em julho, Oruam foi flagrado por policiais em sua residência ao lado de um adolescente chamado de “Menor Piu”, apontado como braço direito de Doca, um dos chefes da facção Comando Vermelho. No momento da abordagem, o cantor e mais oito pessoas agrediram verbalmente os policiais que também foram alvo de pedradas.

O rapper se entregou à polícia no dia 22 julho, um dia depois do acontecimento, porém foi solto da cadeia no dia 29 de setembro, depois que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou a prisão. De acordo com o ministro Joel Ilan Paciornik, o decreto de prisão preventiva possuía uma fundamentação insuficiente, para obrigação da separação antecipada.

Entretanto, Oruam foi preso novamente em fevereiro, após policiais localizarem Yuri Pereira Gonçalves, na mansão do famoso, em Joá, Zona Oeste do Rio. Yuri estava sendo procurado por integrar uma organização criminosa. Nessa época, o rapper não foi preso, apenas assinou um termo circunstanciado, onde se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) e foi liberado.