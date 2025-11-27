Adaptação de Dostoiévski, 'Nastácia' chega aos palcos de Niterói no dia 05/12

O enredo aborda a história da bela Nastácia (Flávia), que anuncia o casamento com Gánia (Marcio Nascimento) na noite do próprio aniversário - Foto: Divulgação

Uma adolescente comprada em um leilão em pleno dia do próprio aniversário. Mas uma reviravolta faz com que ela se vingue de quem tanto a humilhou. Este é o enredo do espetáculo Nastácia, que vai ao palco no Teatro da UFF, em Icaraí, na sexta (5), sábado (6) e domingo (7), sempre às 19 horas, com ingressos entre R$ 80 (inteira) e R$40 (meia). Depois de cada apresentação, o público pode participar de uma roda de conversa com os integrantes do espetáculo. A classificação indicativa é de 16 anos. O endereço do local é na Rua Miguel de Frias, 9, em frente à Praia de Icaraí. A peça conta com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura por meio do edital Fluxos Fluminense.

Com direção de Miwa Yanagizawa, o espetáculo conta com os atores Flávia Pyramo, Marcio Nascimento e Paulo Giannini no elenco. O enredo aborda a história da bela Nastácia (Flávia), que anuncia o casamento com Gánia (Marcio Nascimento) na noite do próprio aniversário. A união é articulada pelo oligarca Totski (Paulo Giannini), que a tomou como concubina desde a adolescência e agora a submete a um verdadeiro leilão. Mas, para surpresa de todos, a jovem Nastácia se rebela e atira na lareira o pacote milionário de dinheiro com o qual seria comprada.

A história, escrita pelo dramaturgo Fiódor Dostoiévski (1821-1881), é contada a partir do ponto de vista feminino, da própria personagem, numa jornada contra o patriarcado e a dominação masculina.

“Fazer um espetáculo como Nastácia é se postar diante do espelho do horror e da exuberância da vida. É olhar sem virar o rosto para uma realidade lamentável baseada nos mais sórdidos sentimentos humanos de dominação ditada por um sistema patriarcal e capitalista, misógino, elitista, classista, racista que produz as mais perversas e violentas relações com o corpo feminino e reduz a mulher em objeto de uso, abuso e demonização. Proporcionou a mim, participar de um levante feminino magnífico, que atravessa os tempos, feliz e infelizmente, e que não pode jamais arrefecer, porque o contrário disso é a morte, o silenciamento e a violação dos corpos femininos, como nos mostram, diariamente, as notícias nas redes e as estatísticas oficiais sobre a violência contra a mulher, no Brasil e no mundo”, afirma a diretora, Miwa Yanagizawa.

Para Pedro Brício, todos os personagens enfrentam conflitos que mesclam repulsa e atração.

“Na festa, além deles, há outros convidados que não vemos, estão subtraídos na encenação, são apenas mencionados. São aparências e ausências”, diz. Na dramaturgia, os três personagens contracenam e, também, monologam sobre suas histórias. A festa não acontece de maneira cronológica. “O passado irrompe de repente e toma conta da cena. A força do que acontece está ali. Entendemos claramente a estória; a potência do drama dos personagens é o que arrebata, por ser tão vertiginoso e por se transformar de uma hora para outra diante dos nossos olhos.”

Flávia Pyramo | Foto: Divulgação

Flávia Pyramo, intérprete da personagem que dá o nome do espetáculo, complementa:

“A escolha da festa do seu aniversário, como recorte, se deu pela importância deste momento, em que ela enfrenta seu algoz e toda a sociedade, e trata a todos e ao dinheiro com o mais altivo desdém e repulsa”.

SERVIÇO

Espetáculo "Nastácia"

Local: Teatro da UFF

Endereço: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, em frente à praia

Data: 5 a 7 de dezembro, sexta, sábado e domingo

Horário: 19h

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Obs: Após cada apresentação, o elenco vai participar de uma roda de conversa com o público

PREMIAÇÕES

• Prêmio Shell (RJ) de Melhor Direção (Miwa Yanagizawa);

• Prêmio APTR de Melhor Direção (Miwa Yanagizawa);

• Prêmio APTR de Melhor Cenário (Ronaldo Fraga).

INDICAÇÕES A PRÊMIOS

• Prêmio Shell RJ (líder de indicações) - Melhor Direção, Melhor Cenário e Melhor Figurino;

• Prêmio APTR - Melhor Espetáculo, Melhor Autor, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Cenário e Melhor Figurino;

• Prêmio Cesgranrio - Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Cenário e Melhor Figurino;

• Prêmio Botequim Cultural - Melhor Espetáculo, Melhor Dramaturgia, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Cenário e Melhor Figurino;

• Prêmio Copasa Sinparc - Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Cenário, Melhor Figurino e Melhor Iluminação;

• Prêmio Cenym - Melhor Texto Adaptado, Melhor Ator, Melhor Direção de Arte, Melhor Qualidade Artística de Produção, Melhor Programação Visual e Melhor Preparação Corporal.

FICHA TÉCNICA

Tradução: Paulo Bezerra

Dramaturgia: Pedro Brício

Direção: Miwa Yanagizawa

Elenco: Flávia Pyramo, Marcio Nascimento e Paulo Giannini

Direção de Arte (Cenário e Figurino): Ronaldo Fraga

Videoarte: Cao Guimarães

Iluminação: Chico Pelúcio e Rodrigo Marçal

Trilha Sonora e Composição: Gabriel Lisboa

Direção de Movimento: Tuca Pinheiro

Operador de Som e Vídeo: Rodrigo Lopes

Consultoria Teórica: Paulo Bezerra e Flávio Ricardo Vassoler

Programação Visual: Paola Menezes

Fotografia: Ana Colla, Cao Guimarães, Guto Muniz, Priscila Natany, Geniane Vieira e Alexandre Rezende

Produção Executiva: XARealliz Produções

Coordenação de Produção: Ártemis Amaranta

Direção de Produção: Silvio Batistela

Coordenação Geral: PyrAmo ProArte

Assessoria de Imprensa: JSPontes Comunicação – João Pontes e Stella Stephany