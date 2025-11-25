Manifestação de motoristas de vans no Rio causa paralisação no trânsito

Uma faixa da Avenida Presidente Vargas, em direção à Candelária, está ocupada por motoristas de vans do transporte público municipal que realizam um protesto na manhã desta terça-feira (25). Por causa da paralisação no trânsito, há retenções no Centro que atingem vias importantes da cidade.

Os manifestantes saíram de diferentes localidades do Rio, nas primeiras horas do dia e dirigiram à sede da prefeitura, onde os motoristas se reuniram para cobrar subsídios destinados ao setor e mais transparência em relação à gratuidade do programa Jaé.

Por causa da presença dos manifestantes no Centro, o trânsito foi bloqueado parcialmente na Presidente Vargas. Segundo informações do Centro de Operações Rio (COR), ainda existem reflexos na Praça da Bandeira, Avenida Maracanã e na Avenida Rei Pelé, todas com reflexos no sentido Centro. Motoristas e passageiros encontram lentidão em toda a localidade.

O transporte de passageiros durante o dia em diferentes bairros da capital deverá causar grande impacto por causa da paralisação, nesta terça-feira. De acordo com os motoristas de vans, a falta de informações em relação a gratuidade do Jaé e sem apoio financeiro, tem causado prejuízo no funcionamento do serviço.