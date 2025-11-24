Programa 'Gás do Povo' passa a ser implantado em diferentes estados do país, a partir dessa segunda (24)

A operação nacional do programa 'Gás do Povo', que oferece recarga gratuita de botijões de cozinha, entra em implementação em dez capitais das cinco regiões do país, a partir dessa segunda-feira (24). A efetuação do projeto será feito de forma gradual e nessa primeira etapa, a previsão é atender 1 milhão de pessoas.

As capitais que seram atendidas nessa primeira etapa serão Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo.

A Caixa Econômica será responsável pela distruição do vales-cargas, cadastro de revendedoras participantes e validando os meios de acesso do usuário. Até o final de março, o programa espera alcançar mais de 15 milhões de famílias.

Tem direito ao vale-gás, as famílias inscritas na Cadastro Único (CadÚnico), que tenham renda de até mieo salário mínimo (R$ 759), com prioridade para aquelas que recebem o Bolsa Família (renda per capita de até R$ 218). Além disso, é preciso que o registro no CadÚnico tenha sido atualizado nos últimos 24 meses.

A previsão é que os primeiros botijões comecem a ser entregues na última quinzena de novembro, porém ainda não foi lançado um cronograma oficial. A expectativa é que, em março de 2026, o programa já esteja alcançando todos os beneficiários.

A regarca gratuita dos botijões de gás poderá ser realizada diretamente nas revendedoras parceiras do programa.