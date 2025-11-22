Michelle Bolsonaro deixa evento no Ceará após ser informada da prisão preventiva do ex-presidente

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, estava no Ceará na manhã deste sábado (22) quando foi informada da prisão preventiva do seu marido e ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela participaria de um encontro organizado pelo PL Mulher Nacional em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, mas cancelou a agenda e iniciou os preparativos para retornar a Brasília.

Após receber a notícia, Michelle publicou mensagens nas redes sociais. Ela compartilhou um versículo bíblico e, logo depois, escreveu que estava no Ceará aguardando um voo para Brasília. Informou ainda que o evento seria conduzido pela vice-presidente do PL Mulher, Priscila Costa, e pela deputada federal Rosana Vale.

Ex primeira dama, compartilha versículo bíblico após prisão preventida de Bolsonaro. | Foto: Divulgação

Em comunicado divulgado na manhã deste sábado, o PL Mulher afirmou ter recebido com indignação a decisão que determinou a prisão de Bolsonaro. O movimento relatou que Michelle estava no estado para mais um encontro com apoiadores, onde levaria mensagens de fé e coragem, e que o retorno dela foi providenciado imediatamente após a ordem de transferência do ex-presidente para uma unidade prisional.

Jair Bolsonaro foi preso em casa e conduzido para a sede da Polícia Federal, em Brasília. Ele deve passar por audiência com um juiz no domingo (23). A prisão, de caráter preventivo, foi solicitada pela PF e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que havia indícios de um possível plano de fuga. A Procuradoria-Geral da República concordou com o pedido.

Desde 4 de agosto, Bolsonaro cumpria prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica, por descumprimento de medidas judiciais. A nova prisão não está relacionada à condenação de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, cujo prazo de recursos ainda está em andamento.

A defesa de Bolsonaro afirmou que a medida é desproporcional e coloca sua saúde em risco. O PL também criticou a decisão, classificando-a como surpreendente. A ordem será analisada pela Primeira Turma do STF na segunda-feira (24).