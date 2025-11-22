Defesa tenta justificar rompimento de tornozeleira e atribui ação a descontrole emocional

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve sustentar que a violação da tornozeleira eletrônica ocorreu durante um surto, buscando afastar qualquer relação com uma possível tentativa de fuga. A perícia da Polícia Federal ainda deve confirmar as circunstâncias do rompimento.

Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22) em sua residência, em Brasília, onde cumpria prisão domiciliar, desde agosto deste ano. A ordem de prisão preventiva foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o despacho, o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal registrou a violação do dispositivo às 0h08.

Para Moraes, o episódio indicaria a intenção de romper o equipamento para facilitar uma fuga, que poderia ser apoiada pela vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na porta do condomínio do ex-presidente.

Integrantes do grupo político de Bolsonaro reconhecem que houve uma tentativa de violação da tornozeleira, mas defendem outra interpretação. Segundo aliados, o ex-presidente teria agido sob privação de sono, interferência de medicamentos ou até acreditando que havia um dispositivo de escuta no equipamento.

A defesa também deve argumentar que o incidente ocorreu de madrugada, muito antes da mobilização convocada para a frente da casa do ex-presidente, reforçando que não haveria conexão com uma tentativa organizada de fuga.