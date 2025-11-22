Quem é 'Juju do Pix', influenciadora que passou por cirurgia para retirar óleo mineral do rosto

'Juju do Pix' teve o rosto deformado após procedimento estético em uma clínica clandestina - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Juliana Oliveira, influenciadora digital de Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, é conhecida nas redes sociais como 'Juju do Pix'. Ela ganhou esse apelido após passar por um procedimento estético mal sucedido e recorrer a internet para tentar angariar dinheiro para uma cirurgia reparadora.

No ano de 2017, Juliana foi até uma clínica de estética clandestina para fazer procedimento que deixaria seu rosto com traços mais femininos, porém, acabou ficando com deformações.

De acordo com ela, que é uma mulher transexual, a clínica alegava que havia aplicado silicone industrial em seu rosto, mas posteriormente, ela descobriu que, na verdade, foram 21 seringas de óleo mineral.

Na última quinta-feira (20), Juliana passou pela primeira cirurgia plástica para retirada do óleo do rosto. O procedimento de reparo aconteceu em um hospital de São Paulo e foi bem sucedido.

Segundo o médico, Thiago Marra, a cirurgia não teve custos para a influenciadora. "Em uma segunda etapa, com o tecido mais recuperado e após observarmos a resposta do corpo dela, vamos poder retirar ainda mais para melhorar ainda mais o resultado", relatou, nas redes sociais.

A cirurgia é a primeira de uma série de procedimentos para trazer de voltar a autoestima de Juliana, que disse que desde a aplicação na clínica clandestina, não conseguiu mais ter oportunidades de emprego.