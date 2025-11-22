Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4197 | Euro R$ 6,2337
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Academia Gonçalense de Letras elege cinco novos acadêmicos

Decisão foi realizada durante uma Assembleia Geral, na última quarta-feira (19)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de novembro de 2025 - 13:08
A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências elegeu cinco novos acadêmicos
A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências elegeu cinco novos acadêmicos -

A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, (AGLAC), em Assembleia Geral realizada na última quarta-feira (19), elegeu cinco novos membros para comporem seu quadro de acadêmicos efetivos.

Selecionados entre onze concorrentes, foram eleitos as escritoras Yonara Costa, Suzane Veiga e Verônica Inaciola; a pesquisadora cultural e especialista em cultura afro, Márcia Dória Pereira (Mãe Márcia d’Oxum); e o poeta, cordelista e trovador Ezequiel Alcântara.

Leia também:

Bolsonaro é preso preventivamente a pedida da Polícia Federal

Alexandre de Moraes pediu que Bolsonaro fosse preso 'sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática'

A posse dos novos acadêmicos está marcada para o dia 9 de janeiro, em local que será oportunamente anunciado.

Tags:

Academia Gonçalense de Letras Artes e Ciências São Gonçalo

Matérias Relacionadas