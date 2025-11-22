Academia Gonçalense de Letras elege cinco novos acadêmicos
Decisão foi realizada durante uma Assembleia Geral, na última quarta-feira (19)
A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, (AGLAC), em Assembleia Geral realizada na última quarta-feira (19), elegeu cinco novos membros para comporem seu quadro de acadêmicos efetivos.
Selecionados entre onze concorrentes, foram eleitos as escritoras Yonara Costa, Suzane Veiga e Verônica Inaciola; a pesquisadora cultural e especialista em cultura afro, Márcia Dória Pereira (Mãe Márcia d’Oxum); e o poeta, cordelista e trovador Ezequiel Alcântara.
A posse dos novos acadêmicos está marcada para o dia 9 de janeiro, em local que será oportunamente anunciado.