Academia Gonçalense de Letras elege cinco novos acadêmicos

A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências elegeu cinco novos acadêmicos - Foto: Divulgação

A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências elegeu cinco novos acadêmicos - Foto: Divulgação

22 de novembro de 2025 - 13:08

Escrito por Redação |

A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, (AGLAC), em Assembleia Geral realizada na última quarta-feira (19), elegeu cinco novos membros para comporem seu quadro de acadêmicos efetivos.

Selecionados entre onze concorrentes, foram eleitos as escritoras Yonara Costa, Suzane Veiga e Verônica Inaciola; a pesquisadora cultural e especialista em cultura afro, Márcia Dória Pereira (Mãe Márcia d’Oxum); e o poeta, cordelista e trovador Ezequiel Alcântara.

Leia também:

Bolsonaro é preso preventivamente a pedida da Polícia Federal



Alexandre de Moraes pediu que Bolsonaro fosse preso 'sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática'



A posse dos novos acadêmicos está marcada para o dia 9 de janeiro, em local que será oportunamente anunciado.