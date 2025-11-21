Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Botafogo lança novo uniforme inspirado em jogos de arcade dos anos 90

Nova peça tem estreia para esse sábado (22), na partida contra o Grêmio

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de novembro de 2025 - 14:54
Botafogo lança camisa nova
Botafogo lança camisa nova -

O Botafogo lançou a nova camisa para a temporada 2025 e 2026, nesta sexta-feira (21). A peça é o quinto uniforme lançado da linha "Aura 90", fechando o ciclo de lançamentos desse ano. A camisa mescla as cores roxo e azul e tem inspiração nos jogos de arcade dos anos 90.

A estreia da nova camisa será neste sábado (21), na partida contra o Grêmio, no estádio Nilton Santos. As vendas do uniforme começam nesta sexta nas lojas físicas, no site da BotafogoStore e nos quiosques do estádio.

O Botafogo também prepara uma série de ações no Nilton Santos para o lançamento da camisa. O espaço terá máquinas de fliperama clássicas, beer pong retrô, um Pac-Man para ser jogado em tela gigante, sessão de fotos em polaroid e o tradicional chute a gol em versão nostálgica. 

Além disso, o pré-jogo terá um show de luzes com um DJ comandando a festa.

Camisa 5 do Botafogo
Camisa 5 do Botafogo |  Foto: Reprodução
Vitinho com a camisa nova
Vitinho com a camisa nova |  Foto: Reprodução
Costas da camisa com detalhe do número
Costas da camisa com detalhe do número |  Foto: Reprodução

