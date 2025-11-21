Moraes manda prender o deputado Alexandre Ramagem

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, mandou prender o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). A solicitação aconteceu após uma investigação da Polícia Federal para apurar uma possível fuga do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que estaria com a família em Miami, nos Estados Unidos.

Em nota, a Câmara de Deputados informou que não foi autorizado uma missão oficial no estrangeiro para o deputado Ramagem e sequer houve comunicação com á Casa sobre um possível afastamento do parlamentar do território nacional.

Também foi informado que o deputado entregou atestados médicos referentes as datas de 9 de setembro a 8 de outubro e 13 de outubro a 12 de dezembro.

Ramagem foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Os ministros da Primeira Turma, entenderam que ele usou a estrutura da Abin, onde foi diretor na gestão Bolsonaro, para vigiar oponentes políticos. Além disso, ele apoio o presidente nos ataques contra o sistema eleitoral para manter Bolsonaro no poder.

Durante a investigação, o parlamentar foi proibido de deixar o país e teve que entregar todos os seus passaportes nacionais e estrangeiros. A suposta fuga do deputado se dá no momento em que se aproxima o fim dos tramites do processo e execução de penas do parlamentar e dos demais réus, entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na semana passada, os réus do Núcleo 1 tiveram os recursos contra a condenação negados pela Primeira Turma da Corte. Com a decisão, as defesas devem protocolar nos próximos dias os últimos recursos para evitar o cumprimento imediato das condenações.

