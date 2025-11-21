Ex-amante se manifesta após discurso religioso de Tirulipa sobre traição: 'Dizia que não estava mais casado'

Dani Lopez, filha do ex-assessor de Tirulipa, se pronunciou após viralizar um vídeo do comediante fazendo um discurso sobre o caso de traição, que veio a público em agosto desse ano. Dani, que viveu uma relação extraconjugal com o artista, afirmou que Tirulipa dizia não estar mais casado com Stefânia Lemos, quando os dois se envolveram.

A mulher resolveu se pronunciar após internautas começarem a criticar e questionar Duda Lopez, pai dela, por ter "encoberto" toda a situação. "Meu pai nunca 'encobriu traições', até porque ele dizia que não estava mais casado e que ela era 'uma mãe pra ele'. Ele só queria proteger a filha dele e que não acontecesse tudo o que aconteceu", comentou Duda em uma publicação no Instagram.

Dani Lopez afirma que Tirulipa dizia não estar mais casado | Foto: Reprodução/Instagram

A jovem afirmou que quando o pai descobriu o relacionamento, tentou esconder para proteger a imagem da própria filha, porque ainda trabalhava com Tirulipa, mas que nunca apoiou a relação. Ela também revelou que todo o condomínio em que morava, em São Paulo, sabia do caso.

"E claro que quando ele descobriu, ele ia tentar esconder pra não me prejudicar, e também porque ele trabalhava com ele, mas ele nunca apoiou, e a pessoa em questão não fazia nenhum esforço pra esconder, inclusive, Alphaville todo já sabia disso (onde a gente morava), por causa dele".

Três meses após se envolver em uma polêmica de traição e pedir desculpas publicamente para a esposa, viralizou um vídeo de Tirulipa fazendo um discurso durante um retiro realizado pelo movimento evangélico Legendários. Durante a fala, ele diz para uma plateia, onde também estava sua esposa Stefânia Lemos, dos erros que cometeu. "Passei pelo vale da vergonha e da humilhação. Mas Deus me dizia o tempo que eu tinha que cuidar da minha família", disse.

Após a fala do comediante, Stefânia subiu ao palco emocionada e tomou a palavra, dizendo ter perdoado o marido. "Se foi preciso eu passar pela aquela vergonha, aquela humilhação, para eu viver essa vitória, eu aceito, Senhor. A minha família é do Senhor, e não há nada que vai destruir. Eu vou subir com você todas as montanhas que forem necessárias", disse ela, sendo aplaudida pelo público presente.

Em agosto desse ano, áudios atribuídos ao comediante viralizaram na internet. Neles, o artista se mostrava interessado em manter um relacionamento extraconjugal com uma mulher identificada como Dani Lopez, que é filha de um ex-assessor, e a quem ele chamava de "neném".

"Neném, tudo o que eu te falei hoje, eu quero demais, isso vai depender só de você. Você não tem noção de quanto é gostoso estar ao seu lado, teu toque, teu abraço, tu é muito carinhosa, tu é apaixonante, tu é incrível, é perfeita em tudo", disse ele em um dos áudios vazados.

Tirulipa e Stefânia são casados a 15 anos e tem duas filhas, uma de 14 e outra de 10. Após a traição vir a público em agosto desse ano, o humorista se manifestou se desculpando publicamente com a esposa e a família em uma publicação nas redes sociais.