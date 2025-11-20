Polícia Federal investiga viagem não autorizada de Ramagem para os Estados Unidos

A Polícia Federal (PF) investiga se a saída do Brasil do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) ocorreu de forma clandestina.

A principal suspeita é que o político bolsonarista passou pela fronteira e embarcou em direção aos Estados Unidos, por um país vizinho ao Brasil, segundo apuração da CNN.

Leia também:

Coletivo de autoras de São Gonçalo lança terceira coletânea neste sábado (22)

São Gonçalo impede avanço irregular sobre calçada em Guaxindiba



O deputado federal havia sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão, inicialmente em regime fechado, durante o processo que julgou os envolvidos no plano golpista.

De acordo com informações divulgadas pelo portal PlatôBR e posteriormente confirmadas por fontes ligadas à PF à CNN, Ramagem teria ido para Miami, nos Estados Unidos. Além disso, o político não teria comunicado à Câmara dos Deputados que deixaria o país.

Nesta quarta-feira (19), o partido PSOL, havia pedido a prisão imediata de Ramagem. Segundo eles, a viagem do ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) oferecia risco de fuga.