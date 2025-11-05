Instituto Social para a Vida faz campanha para custear compra da sede do projeto em Guaxindiba

Instituto Social para a Vida (INSOV), existe há mais de dois anos - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Instituto Social para a Vida (INSOV), existe há mais de dois anos - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O Instituto Social para a Vida (INSOV) está lutando com todas as forças para conseguir arrecadar R$ 150 mil, destinados a compra do espaço onde atualmente estão alocados por meio do aluguel. Para conseguir esse valor, os responsáveis pelo projeto organizam uma reunião nesta quarta-feira (5), às 18h, na sede, localizada na Rua Cristóvão Sardinha, lote 40, quadra 347, em Guaxindiba, São Gonçalo.

De acordo com o diretor do projeto, João Paulo da Silva, 50, a reunião tem o objetivo de unir a comunidade e demais interessados que queiram ajudar doando valores, para chegar a arrecadar o valor que irá viabilizar a compra da sede do projeto social. Os responsáveis pelo projeto correm contra o tempo para arrecadar o valor, pois tem até o final do mês para comprar o imóvel, pois foram notificados que deveriam comprar ou desocupar o local.

“Fizemos campanha, mas não conseguimos arrecadar”, lamentou João Paulo.

Diretor do projeto João Paulo da Silva, coordenadores Marcelo Geraldo de Oliveira e Lilian Prates Dias | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Com o fechamento do INSOV, idosos e crianças ficarão desassistidos de atividades esportivas e cursos.

“Serão 400 famílias sem atendimentos, são crianças, jovens, adultos e idosos sem atividade esportiva, são cursos que não vão alcançar pessoas que precisam de certificado. Então, muita gente vai perder se o projeto INSOV fechar”, completou o diretor do projeto.

O projeto oferece cursos com certificados para os alunos | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O INSOV existe há apenas dois anos e meio, mas já oferece à comunidade de Guaxindiba, cursos como eletricista e bombeiro mirim, aulas de futebol, natação; e pilates para adultos. Apesar de contar com alguns patrocinadores, como Cruz Vermelha, Ação Cidadania e a Petrobras, recebem apenas doações não relacionadas a questões financeiras.

Para ajudar, mesmo sem estar presencialmente na reunião, o projeto criou a vaquinha virtual , cujas colaborações podem ser feitas a partir de qualquer valor.