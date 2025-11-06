Comércio de Niterói esquenta e começa com as contratações para a Black Friday e o Natal

Com a chegada de datas como a Black Friday e as confraternizações de Natal, o comércio volta a aquecer - Foto: Divulgação /Conecta Comunicação - Juliana Gomes

Com a chegada de datas como a Black Friday e as confraternizações de Natal, o comércio volta a aquecer com 535 mil empregos temporários firmados em todo o país. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), a estimativa é que se tenha um aumento de 7,5% em relação ao mesmo período no ano anterior, nos contratos temporários que devem se firmar no período de outubro a dezembro de 2025.

De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), são quase 120 mil vagas em todo o país entre contratações efetivas, informais e terceirizadas e 53% dessas vagas são com carteira assinada. Segundo a instituição, o segundo semestre deve fechar com 1 milhão de contratações totais, por conta das datas festivas. O aumento nas contratações é impulsionado principalmente pelo crescimento da produção, da demanda no comércio e do consumo típico das datas sazonais. Os dados também indicam que apesar de a maioria das vagas serem temporárias, 33% das empresas pretendem contratar com carteira assinada, o que para especialistas, o comportamento demonstra um “amadurecimento do mercado”.

Em Niterói, as expectativas também são boas, segundo o presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira. “Temos estimativa de um aumento na contratação de 8% em relação ao ano passado e uma expectativa de 10% de aumento na Black Friday e 7,5 % sobre o natal ambos em relação ao ano passado. As contratações começam em outubro para que os contratados temporários tenham tempo de treinar e assim estarem preparados para o principal período de vendas do ano e 30% destes acabam se tornando trabalhadores fixos nas empresas”, disse.