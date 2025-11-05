Câmara Municipal de Niterói e CRA-RJ celebram 60 Anos da Administração com homenagem a profissionais de destaque

A solenidade teve como objetivo a entrega de Moções de Aplausos a profissionais que se destacaram por sua relevante contribuição para o fortalecimento da gestão pública e privada - Foto: Divulgação

A solenidade teve como objetivo a entrega de Moções de Aplausos a profissionais que se destacaram por sua relevante contribuição para o fortalecimento da gestão pública e privada - Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Niterói realizou, na noite desta segunda-feira (03/11), uma Sessão Solene em celebração ao Dia do Profissional de Administração e ao Jubileu de Diamante da profissão, que comemora 60 anos de sua regulamentação no Brasil.

A solenidade, uma iniciativa do Vereador Binho Guimarães em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), teve como objetivo a entrega de Moções de Aplausos a profissionais que se destacaram por sua relevante contribuição para o fortalecimento da gestão pública e privada no município de Niterói.

A mesa da cerimônia foi composta pelo anfitrião, vereador Binho Guimarães; pelo presidente do CRA-RJ, Adm. Wagner Siqueira; pelo ex-prefeito de Niterói, Axel Grael; pela conselheira federal, Adm. Patrícia Salgado; e pelo delegado do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai.

O vereador Binho Guimarães abriu a sessão destacando o desenvolvimento da cidade: "Niterói resiste e continua sendo essa cidade exemplo para o Brasil. (...) Cada vez mais, Niterói é exemplo porque nós temos administrações orientadas a resultado".

O presidente do CRA-RJ, Adm. Wagner Siqueira, ressaltou o papel fundamental da gestão para o avanço social e econômico. "Não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. A nossa profissão tem um papel político inarredável", afirmou Siqueira.

O evento reconheceu o compromisso e a ética de Administradores, bem como de outros profissionais e instituições que fomentam a área. O CRA-RJ parabeniza todos os homenageados:

● Adm. Alexandre dos Santos Carvalho

● Adm. Ana Paula Teixeira de Almeida Mello

● Economista - Bruno de Moraes Gomes

● Adm. Christa Vogel Grael

● Adm. Cibelli Sampaio Brum

● Adm. Claudia Ferreira Fernandes

● Adm. Domingos Antônio Baptista Dias Ferreira

● Adm. Edson Portella

● Adm. Estéfano Silva Cerqueira

● Adm. Gabrielle Valladares

● Instituto JCA, representado pela diretora Maysa Costa

● Adm. Jéssika Figueredo Alves

● Adm. Luiza Mira Rezende Muniz

● Adm. Marco Otávio Dias Calazans

● Adm. Patrick Nunes

● Adm. Rafael Deolindo Pereira

● Adm. Rogerio da Silva Guimarães

● Advogado Samuel Max Gabay

● Adm. Schneider Thadeu

● Adm. Telmo Silva Hoelz

● Adm. Thiago de Oliveira Santos

● Adm. Ubiratam dos Santos Silva

CRA-RJ

Sobre o CRA-RJ O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro é o órgão consultivo, orientador, disciplinador e fiscalizador do exercício da profissão de Administrador no estado. Sua missão é promover a valorização da profissão e a defesa da sociedade através da excelência da Administração