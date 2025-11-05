Câmara Municipal de Niterói e CRA-RJ celebram 60 Anos da Administração com homenagem a profissionais de destaque
O evento reconheceu o compromisso e a ética de Administradores, bem como de outros profissionais e instituições que fomentam a área
A Câmara Municipal de Niterói realizou, na noite desta segunda-feira (03/11), uma Sessão Solene em celebração ao Dia do Profissional de Administração e ao Jubileu de Diamante da profissão, que comemora 60 anos de sua regulamentação no Brasil.
A solenidade, uma iniciativa do Vereador Binho Guimarães em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), teve como objetivo a entrega de Moções de Aplausos a profissionais que se destacaram por sua relevante contribuição para o fortalecimento da gestão pública e privada no município de Niterói.
A mesa da cerimônia foi composta pelo anfitrião, vereador Binho Guimarães; pelo presidente do CRA-RJ, Adm. Wagner Siqueira; pelo ex-prefeito de Niterói, Axel Grael; pela conselheira federal, Adm. Patrícia Salgado; e pelo delegado do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai.
O vereador Binho Guimarães abriu a sessão destacando o desenvolvimento da cidade: "Niterói resiste e continua sendo essa cidade exemplo para o Brasil. (...) Cada vez mais, Niterói é exemplo porque nós temos administrações orientadas a resultado".
O presidente do CRA-RJ, Adm. Wagner Siqueira, ressaltou o papel fundamental da gestão para o avanço social e econômico. "Não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. A nossa profissão tem um papel político inarredável", afirmou Siqueira.
O evento reconheceu o compromisso e a ética de Administradores, bem como de outros profissionais e instituições que fomentam a área. O CRA-RJ parabeniza todos os homenageados:
● Adm. Alexandre dos Santos Carvalho
● Adm. Ana Paula Teixeira de Almeida Mello
● Economista - Bruno de Moraes Gomes
● Adm. Christa Vogel Grael
● Adm. Cibelli Sampaio Brum
● Adm. Claudia Ferreira Fernandes
● Adm. Domingos Antônio Baptista Dias Ferreira
● Adm. Edson Portella
● Adm. Estéfano Silva Cerqueira
● Adm. Gabrielle Valladares
● Instituto JCA, representado pela diretora Maysa Costa
● Adm. Jéssika Figueredo Alves
● Adm. Luiza Mira Rezende Muniz
● Adm. Marco Otávio Dias Calazans
● Adm. Patrick Nunes
● Adm. Rafael Deolindo Pereira
● Adm. Rogerio da Silva Guimarães
● Advogado Samuel Max Gabay
● Adm. Schneider Thadeu
● Adm. Telmo Silva Hoelz
● Adm. Thiago de Oliveira Santos
● Adm. Ubiratam dos Santos Silva
Sobre o CRA-RJ O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro é o órgão consultivo, orientador, disciplinador e fiscalizador do exercício da profissão de Administrador no estado. Sua missão é promover a valorização da profissão e a defesa da sociedade através da excelência da Administração