STF define data para julgamento que pode tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu a data para o julgamento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Inicialmente, a análise estava prevista para ocorrer entre os dias 21 de novembro e 1º de dezembro, em plenário virtual, porém a data foi atualizada para o período entre 14 e 25 de novembro.

Eduardo é acusado do crime de coerção, devido a atuação nos Estados Unidos a favor de sanções econômicas contra o Brasil. Os ministros irão decidir se o parlamentar deve ou não virar réu em uma ação penal.

Leia também:

➣Concurso do TCU oferece 20 vagas e recebe inscrições até 3 de dezembro

➣ Festival Nordestino de Niterói celebra 6 anos com programação especial no feriadão de novembro

De acordo com a PGR, Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo atuaram para constranger o Poder Judiciário brasileiro e colocar obstáculos no avanço da investigação sobre a trama golpista.

A Defensória Pública da União (DPU) irá representar o parlamentar que optou por não ter um advogado próprio. O órgão inclusive pediu a rejeição da acusação.

De acordo com a DPU, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, "não comprova que o denunciado tenha efetivo poder de decisão sobre atos soberanos dos Estados Unidos", como as sanções aplicadas ao Brasil.