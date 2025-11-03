CPI do crime organizado será instalada nesta terça (4); foco da investigação é o CV e o PCC

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do crime organizado será instalada nesta terça-feira (4), às 11 horas, no Senado. O objetivo será apurar a estruturação, expansão e o funcionamento dessas organizações, com o foco em milícias e facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), autor do pedido para a instauração da CPI, deve ser o relator do processo. No entanto, ainda não existe um consenso sobre o parlamentar que irá presidir o colegiado.

O pedido para a criação da Comissão foi protocolado no dia 17 de junho, porém o colegiado só ganhou força na semana passada, após a megaoperação nos Complexos da Penha e Alemão.

Leia também:

Alexandre de Moraes mantém prisão de Braga Netto



Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos contra Senegal e Tunísia



A comissão terá 11 senadores titulares e o mesmo número de suplentes. Após as definições restantes serem concluídas, será investigado em um prazo de 120 dias, o "modus operandi" de facções e milícias, as condições de instalação e o desenvolvimento em cada região, assim como as respectivas estruturas de tomada de decisão.

"Pelo perfil dos parlamentares indicados não será uma CPI chapa-branca", concluiu Alessandro Vieira, autor do requerimento de criação do colegiado.

