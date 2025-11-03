Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos contra Senegal e Tunísia
Lista contra com três novidades, dois que atuam no Brasil e um que joga na Arábia Saudita
O técnico italiano Carlo Ancelotti, da Seleção brasileira, divulgou nesta segunda-feira (03) os convocados para os amistosos do Brasil contra Senegal e Tunísia, neste mês de novembro, na Europa.
Algumas das novidades são Vitor Roque, do Palmeiras, e Luciano Juba, do Bahia. Outro chamado pela pela primeira vez com o italiano foi o volante Fabinho, do Al-Ittihad.
Confira a lista dos convocados:
➔ Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians).
➔ Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma).
➔ Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetá (West Ham).
➔ Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras).
Esses são os últimos compromissos do Brasil neste ano. A Seleção enfrentará Senegal no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra, e a Tunísia no dia 18, em Lille, na França. Depois, em março, fará amistosos, provavelmente, contra França e Croácia. Serão as últimas partidas antes da convocação final para o Mundial. A lista definitiva será divulgada em maio.