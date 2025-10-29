“Cabeça do Sabão” e “Waguinho de Cabo Frio” estão entre chefes do Comando Vermelho que serão enviados a presídios federais

Dois criminosos do Comando Vermelho, conhecidos da Região Metropolitana do Rio, estão entre os nomes cotados para serem transferidos para penitenciárias federais. O pedido de transferência, feito pelo governador Cláudio Castro, aconteceu após a megaoperação que deixou mais de 60 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte da capital, nesta terça-feira (28).

Entre os possíveis alvos estão Carlos Vinícius Lírio da Silva, conhecido como Cabeça do Sabão, chefe do tráfico na comunidade do Sabão, no Centro de Niterói, e Wagner Teixeira Carlos, o Waguinho de Cabo Frio, apontado como o principal líder do CV na Região dos Lagos.

Cabeça do Sabão é investigado por comandar, mesmo de dentro da cadeia, guerras recentes pelo controle de territórios em Niterói. Ele foi apontado como mentor do plano de fuga frustrado que envolvia o sequestro de um helicóptero para resgatar presos do Complexo de Gericinó. Na ocasião, Cabeça estava na quadra do Presídio Vicente Piragibe, junto a outros detentos, aguardando a chegada da aeronave, que acabou interceptada pela polícia. O criminoso já havia sido identificado pela Polícia Civil como um dos chefes mais influentes do Comando Vermelho na Região Metropolitana.

Já Waguinho de Cabo Frio, é acusado de continuar chefiando o tráfico na Favela do Lixo, em Cabo Frio, mesmo após ser preso. Em abril de 2025, a Polícia Civil prendeu um traficante em flagrante na comunidade e, a partir daí, descobriu que Waguinho ainda liderava operações do Comando Vermelho na Região dos Lagos a partir da cadeia. O Ministério Público também o aponta como um dos mandantes do assassinato de um policial militar, morto dentro de um carro em fevereiro do ano passado.

Além dos dois criminosos da Região Metropolitana, outros líderes do Comando Vermelho também estão na lista de transferência. Entre eles, Marco Antônio Pereira Firmino, o My Thor, considerado um dos principais nomes da cadeia de comando do CV e suspeito de comandar o tráfico entre Rio e São Paulo mesmo preso; Alexandre de Jesus Carlos, o Choque, chefe do tráfico em Manguinhos; e Eliezer Miranda Joaquim, o Criam, liderança da facção na Baixada Fluminense e sucessor de Elias Maluco.

Completam a lista Leonardo Farinazzo Pampuri, o Léo Barrão; Rian Maurício Tavares Mota, o Da Marinha, apontado como operador de drones da facção; Roberto de Souza Brito, o Irmão Metralha, acusado de tráfico; Agnaldo da Silva Dias, o Naldinho, administrador da “caixinha” do CV; e Fabrício de Melo de Jesus, o Bicinho, chefe do tráfico em Volta Redonda e suspeito de assassinatos na região.

A decisão de transferir os detentos foi tomada após uma reunião de emergência convocada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que ocupa interinamente a Presidência da República. A medida atende a um pedido do governador Cláudio Castro, que defendeu o isolamento de lideranças criminosas como forma de enfraquecer o poder de articulação das facções dentro e fora das prisões.