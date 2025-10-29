Rodrigo Bacellar volta a cobrar endurecimento das leis contra criminosos e pede união após megaoperação no Rio
Presidente da Alerj afirmou que é hora de somar forças em prol do Estado
Após a maior operação da história do Estado do Rio contra o Comando Vermelho, que deixou até o momento mais de 100 mortos, 81 presos e mais de 100 fuzis apreendidos, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, usou as redes sociais para afirmar que está comprometido em somar forças no combate ao crime organizado e voltou a cobrar o endurecimento de leis contra os criminosos.
Bacellar, que recentemente criou um Pacote de Enfrentamento ao Crime já sancionado, também voltou a mencionar a necessidade de endurecer a legislação contra os criminosos. Segundo ele, muitos dos bandidos que trocaram tiros na operação já entraram e saíram várias vezes do sistema prisional. O presidente da Alerj defende uma legislação mais dura e eficaz, que evite que marginais sejam presos hoje e soltos amanhã.
Por fim, Bacellar afirmou que não é momento de palanque político e que está disposto a cooperar e somar forças com todas as esferas, independentemente de lado político. Ele reiterou que um Rio mais seguro é o desejo de todas as famílias de bem do Estado.