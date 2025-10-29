Governo do Rio apresenta balanço da maior operação policial da história; quase 100 fuzis foram apreendidos

Ação resultou na apreensão de quase 100 fuzis, além de outras armas e materiais bélicos - Foto: Divulgação

Ação resultou na apreensão de quase 100 fuzis, além de outras armas e materiais bélicos - Foto: Divulgação

As forças de segurança do estado do Rio de Janeiro realizam, nesta quarta-feira (29/10), uma entrevista coletiva para divulgar o balanço da grande operação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da cidade. A ação, considerada a maior da história do estado, resultou na apreensão de quase 100 fuzis, além de outras armas e materiais bélicos.

Participam da coletiva o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, e o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes. Durante o encontro com a imprensa, serão apresentados os resultados detalhados da operação e as armas apreendidas.

Leia também:

Vídeo: Prefeito Capitão Nelson auxilia trânsito em meio ao caos em São Gonçalo

Um dos policiais mortos em megaoperação tinha apenas dois meses na corporação



A entrevista acontece às 11h30, na Cidade da Polícia, localizada na Avenida Dom Helder Câmara, nº 2.066, no bairro de Benfica.