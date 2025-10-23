Flávio Bolsonaro sugere que EUA ataquem 'barcos com drogas' na Baía de Guanabara

O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para sugerir que o secretário de Guerras dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ajude o Brasil no combate contra o tráfico de drogas, nesta quinta-feira (23).

Flávio compartilhou uma publicação feita por Pete, em que o secretário do governo Trump, afirma que o Departamento de Guerra atacou uma embarcação de uma organização terrorista no Pacífico Leste.

"Hoje, sob a direção do presidente Trump, o Departamento de Guerra realizou mais um ataque cinético letal contra uma embarcação operada por uma Organização Terrorista Designada (DTO). Mais uma vez, os terroristas, agora falecidos, estavam envolvidos no narcotráfico no Pacífico Leste", escreveu Hegseth no X.

Leia também:

Lula anuncia intenção de se candidatar ao quarto mandado à Presidência



Light alerta consumidores sobre golpe do falso boleto



Na postagem, Hegseth publicou um vídeo do momento do ataque. Ao compartilhar a publicação, Flávio escreveu: "Que inveja! Ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas?".

Esse foi o oitavo ataque conhecido que as forcas de Operações Especiais dos EUA, desde o dia 2 de setembro, quando militares, sob ordens de Donald Trump, começaram a matar pessoas a bordo de barcos que supostamente estavam contrabandeando drogas.