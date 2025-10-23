Light alerta consumidores sobre golpe do falso boleto

Clientes acreditam estar pagando contas de luz, mas estão transferindo dinheiro a criminosos - Foto: Reprodução

Um novo golpe vem fazendo vítimas no Rio de Janeiro. Muitos clientes da Light estão transferindo dinheiro para criminosos, achando que estão pagando contas de luz. Os golpistas atuam mandando mensagens, se passando pela concessionária, e enviam boletos falsos que em alguns casos contém até dados pessoais verdadeiros dos clientes.

Segundo a Light, quando os consumidores entram nesses sites falsos, eles são induzidos a preencher informações como o CPF para gerar o boleto de uma suposta conta de energia. Entretanto, esse valor não é repassado para a concessionária e é pago totalmente para os golpistas.

A concessionária orienta que os consumidores sempre verifiquem o nome do beneficiário antes de concluir o pagamento.

Os clientes também devem observar o endereço do site acessado, já que o oficial da Agência Virtual apresenta cadeado de segurança no início da URL.

Ainda segundo a empresa, os usuários que caírem no golpe devem entrar em contato com sua instituição bancária para contestar o pagamento e registrar boletim de ocorrência.

